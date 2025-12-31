Livsstil

Läs Bibeln varje dag under hela 2026

Dagen publicerar årets bibelläsningsplan i samarbete med Svenska bibelsällskapet

Uppslagen bibel på bord, med levande ljus i bakgrunden.
Bibelläsningsplanen i år bygger i stort sett på samma texter som lästes ur den första svenska översättningen av Nya testamentet från 1526. På söndagar och helgdagar läser vi evangelietexter. Övriga dagar läser vi Apostlagärningarna, breven och Uppenbarelseboken.
I år fokuserar bibelläsningsplanen helt på Nya testamentet. Det beror på att Bibelsällskapet under 2026 lanserar en ny NT-översättning – 500 år efter den första svenska översättningen.

