Livsstil
Bibelläsningen bland unga ökar – Selma och Vendela: ”När vi läser ihop förstår jag på djupet”
Vendela, 16: ”I början fattade jag ingenting” • Fick med sig Selma, 14: ”Det som är så roligt med att studera med en vän är att man lär sig mycket mer”.
Allt fler unga läser Bibeln. Vendela, 16, och Selma, 14, från Stockholm brukar ses ha "biblestudies" tillsammans.
Natanael Gindemo
Predikaren är svår, men fantastisk när man trängt in i den, tycker 14-åriga Selma. Vendela, 16, älskar Habackuks dialog med Gud.