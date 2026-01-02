Livsstil

Bibelläsningen bland unga ökar – Selma och Vendela: ”När vi läser ihop förstår jag på djupet”

Vendela, 16: ”I början fattade jag ingenting” • Fick med sig Selma, 14: ”Det som är så roligt med att studera med en vän är att man lär sig mycket mer”.

Allt fler unga läser Bibeln. Vendela, 16, och Selma, 14, från Stockholm brukar ses ha "biblestudies" tillsammans.
Eva Janzon
Eva Janzon Reporter
Publicerad

Predikaren är svår, men fantastisk när man trängt in i den, tycker 14-åriga Selma. Vendela, 16, älskar Habackuks dialog med Gud. 

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

gudsrelationen bibel livsstil unga vuxna barn tema: unga i kyrkan bibelläsning

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning