Jag är orolig att denna glidning också finns inom delar av Pingst och EFK

Jag tror att Paulus skrev kapitel 9–11 i Romarbrevet för att motverka den glidning han såg i Romförsamlingen, skriver Magnus Jonegård. Bilden: Titusbågen i Rom skildrar Jerusalems förstörelse (år 70 eKr), bortförandet av menoran och judiska fångar. Axel Smid & Johannes Ottestig

Judarna är fortfarande Guds egendomsfolk – flera förbund gäller samtidigt. Så löd rubriken på en debattartikel jag skrev i Dagen. Artikeln var främst riktad mot Pingst och EFK med tanke på de nya ledare som ska väljas i maj. Jag hade en from förhoppning att de skulle svara på den fråga jag ställde i texten, en fråga som jag tror hör intimt samman med Guds välsignelser.