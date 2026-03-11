Debatt | Förbund
Jag är orolig att denna glidning också finns inom delar av Pingst och EFK
Vi lever nu i Nya testamentets tid, men det innebär inte att Gamla testamentets eviga löften och profetior inte gäller längre, skriver Magnus Jonegård i en slutreplik.
Jag tror att Paulus skrev kapitel 9–11 i Romarbrevet för att motverka den glidning han såg i Romförsamlingen, skriver Magnus Jonegård. Bilden: Titusbågen i Rom skildrar Jerusalems förstörelse (år 70 eKr), bortförandet av menoran och judiska fångar.
Axel Smid & Johannes Ottestig
Judarna är fortfarande Guds egendomsfolk – flera förbund gäller samtidigt. Så löd rubriken på en debattartikel jag skrev i Dagen. Artikeln var främst riktad mot Pingst och EFK med tanke på de nya ledare som ska väljas i maj. Jag hade en from förhoppning att de skulle svara på den fråga jag ställde i texten, en fråga som jag tror hör intimt samman med Guds välsignelser.