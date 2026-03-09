När dessa gemenskaper ser att barn de älskar och ansvarar för rycks upp, då kan de inte nöja sig med att trösta i efterhand. Då måste de tala före beslutet, skriver Kari Parman. Adrianna Geo & privat foto

I den aktuella debatten i Dagen har flera debattörer tydliggjort var skiljelinjerna går. Joel Halldorf har framhållit att kyrkorna har ett särskilt ansvar att granska KD:s anspråk på att företräda kristna värden. Magnus Jacobsson har å sin sida understrukit att KD inte är kyrkans politiska förlängning och att Bibeln inte kan fungera som partiprogram i en sekulär stat. Sameh Egyptson har lyft frågan till en mer principiell nivå genom att formulera den som en kyrkosynsfråga: Har Svenska kyrkan övergett tvåregementsläran, och var går gränsen mellan det profetiska uppdraget och det politiska ansvaret?

Denys Buregren menar att kyrkans tal om gästfrihet riskerar att förväxla andlig dygd med statlig plikt, och att en alltför direkt översättning av evangeliets radikalitet till migrationspolitik kan underminera både rättsstatens ansvar och den kristna trons särart.

Det är en nödvändig diskussion. Staten ska värna rättsordning, förvalta resurser och väga samhälleliga konsekvenser. Kyrkan ska förkunna evangelium, bära hopp och forma samveten. Men att hålla isär är inte detsamma som att hålla tyst.

Tvåregementsläran har aldrig varit en teologisk munkavle. Den har aldrig inneburit att kyrkan ska tiga när lagens tillämpning leder till resultat som skaver mot den människosyn hon bekänner. När juridiken är korrekt men rättvisan haltar, när beslut är formellt riktiga men moraliskt bristfälliga, då är det inte ett brott mot läran att tala, det är dess konsekvens.

Realism är nödvändig i politiken. Men realism får inte bli likgiltighet inför konsekvenserna för dem som redan blivit en del av samhällets väv.

Frågan om utvisningar av 18-åringar som vuxit upp i Sverige, eller spädbarn som knappt hunnit leva sina första månader, är sådana ögonblick. När ett spädbarn utvisas sägs det ofta att barnet ”följer med sina föräldrar”. Formuleringen är administrativt begriplig men teologiskt otillräcklig. I kristen tradition står barnet i centrum. Barnet är inte ett bihang till vuxnas liv och misstag. Barnet är bärare av Guds avbild.

När en ung människa utvisas dagen efter sin 18-årsdag, efter år i svensk skola, i föreningsliv och i församling, blottläggs en annan spricka. Ena dagen barn i systemet – nästa dag fullt ansvarig vuxen utan skydd. En kalenderdag förändrar allt. Juridiskt kan gränsen vara tydlig. Moraliskt är den ofta brutal.

I debatten har det med rätta påpekats att staten måste väga integrationsförmåga, social sammanhållning och begränsade resurser. Staten kan inte göra anspråk på det yttersta goda utan att riskera att bli totalitär. Den måste handla inom ramen för en pluralistisk demokrati där medborgare varken delar tro eller moraliska drivkrafter. Det är sant, och det är viktigt.

Men integration är inte bara en siffra i ett protokoll eller en post i en utredning. De här unga människorna är inga abstrakta kategorier i ett beslutsunderlag, de är konkreta liv, med namn, relationer och sammanhang. De sitter i våra kyrkbänkar. De leder ungdomsgrupper. De studerar till undersköterska, elektriker eller lärare. De talar småländska, skånska eller göteborgska bättre än sina föräldrars modersmål. De har sina vänner, drömmar och framtidsplaner här. För församlingarna är de inte ärenden, de är relationer.

När levd gemenskap och faktisk anknytning väger lättare än behovet av att markera en restriktiv linje uppstår en moralisk dissonans. Realism är nödvändig i politiken. Men realism får inte bli likgiltighet inför konsekvenserna för dem som redan blivit en del av samhällets väv.

Sverige har dessutom gjort barnkonventionen till lag. Barnets bästa ska vara en avgörande faktor i beslut som rör barn. Är det verkligen barnets bästa att ryckas upp från sitt sammanhang, sin skola och sina vänner för att upprätthålla en signal om restriktivitet?

Dopet ger oss en stark motbild. När ett barn döps säger församlingen något radikalt: Du tillhör. Inte på prov. Inte tills vidare. Du tillhör Gud, och därmed en gemenskap som är större än nationsgränser. Dopet upphäver inte statens lagar, men det påminner oss om att människans värde aldrig är villkorat av ett uppehållstillstånd.

När kyrkan döper ett barn som riskerar utvisning hamnar hon i ett spänningsfält. Hon säger ”välkommen in i gemenskapen” samtidigt som samhället kanske säger ”du får inte stanna”. Den spänningen får inte leda till att kyrkan abdikerar från det offentliga samtalet. Den måste leda till prövning, självrannsakan och ibland kritik.

Detta är inte partipolitik. Det är teologisk konsekvens. Kyrkan ska inte bli kampanjorganisation. Men hon är kallad att vara samvetsröst, att värna den som är mest utsatt och att påminna makten om att människovärdet inte är graderbart.

Kristen gästfrihet kan inte delegeras till Migrationsverket eller reduceras till lagstiftning. Den måste förkroppsligas i frivilliga gemenskaper, i familjer, församlingar och civilsamhälle. Men när dessa gemenskaper ser att barn de älskar och ansvarar för rycks upp, då kan de inte nöja sig med att trösta i efterhand. Då måste de tala före beslutet.

Kyrkan är inte en migrationsmyndighet. Men hon är en samvetsröst. Och ibland är det mest ansvarstagande hon kan göra att säga: Här räcker inte juridisk korrekthet. Här måste också nåden, barnets bästa och den levda gemenskapens verklighet få väga tungt.