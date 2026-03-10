Skevt att använda Jesus som exempel på kristet celibat

Jesus kom för att friköpa sin brud – sin kyrka – till sig, skriver Aron Kjösnes. Julian Gentile & privat foto

Hur vi ska förhålla oss till frågan om celibat är i dag en viktig aspekt i kyrkans samtal inom temat ”familj och relationer”. Den ensamma individen kan uppleva sig marginaliserad, både när för stort fokus på familjen försummar dem som valt att gå en annan väg, eller när de som kämpar med ofrivilligt singelskap glöms bort.