Gör inte lovsången till syndabock för ett minskat utåtriktat arbete

Den genre som i dag engagerar unga i första hand är varken traditionell pop eller rock, utan hiphop och rap, skriver Martin Stridhammar. Bilden: Rapparen Simon Möller. Pressbild & privat foto

Det är värdefullt att samtala om musikens plats i kyrkan, ett samtal som nu senast påbörjades av Jard Samuelson genom en debattartikel i Dagen. Men några perspektiv i hans text behöver nyanseras.