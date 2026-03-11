Debatt | Breddat musikliv
Gör inte lovsången till syndabock för ett minskat utåtriktat arbete
Syftet med lovsång är inte att attrahera publik eller tilltala människor, utan att ära Gud, skriver Martin Stridhammar i en replik.
Den genre som i dag engagerar unga i första hand är varken traditionell pop eller rock, utan hiphop och rap, skriver Martin Stridhammar. Bilden: Rapparen Simon Möller.
Pressbild & privat foto
Det är värdefullt att samtala om musikens plats i kyrkan, ett samtal som nu senast påbörjades av Jard Samuelson genom en debattartikel i Dagen. Men några perspektiv i hans text behöver nyanseras.