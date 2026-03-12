”Inspiration” kallar vi det: inredningstidningar som får oss att vilja byta soffa, boken som förändrar hur du tänker på sömn. Hasse Holmberg / TT

Jag står på Pressbyrån, tåget går först om tio minuter. För ovanlighetens skull låter jag blicken vandra över tidningshyllan. Längst ner: tio magasin om inredning, tre om mode, två om livsstil. Jag känner igen namnen; flera har funnits sedan min barndom. En tidning ser jag inte ens namnet på, högst upp på omslaget står det bara: GÅ NER 10 KG. Lite högre upp: Historia. Flyg. Flyghistoria. Vetenskap. Språk.