Gästkrönika
”Inspiration” kallar vi det: inredningstidningar som får oss att vilja byta soffa, boken som förändrar hur du tänker på sömn.
Hasse Holmberg / TT
Emma Audas:
Frihet kräver att du säger nej till dig själv
Fastetiden påminner om en bortglömd sanning: livet växer när vi inte längre sätter oss själva först.
Jag står på Pressbyrån, tåget går först om tio minuter. För
ovanlighetens skull låter jag blicken vandra över tidningshyllan. Längst ner:
tio magasin om inredning, tre om mode, två om livsstil. Jag känner igen namnen;
flera har funnits sedan min barndom. En tidning ser jag inte ens namnet på, högst
upp på omslaget står det bara: GÅ NER 10 KG. Lite högre upp: Historia. Flyg.
Flyghistoria. Vetenskap. Språk.