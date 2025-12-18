Gästkrönika

Framför allt kände jag som pastorskollega igen Christian Mölks smärta över hanteringen av konvertiter som gång på gång fallerar, skriver Simon Holst.

Simon Holst:
Hellre en profetisk kyrka än en partipolitisk

Som kristna har vi en plikt att värna främlingen.

Publicerad

Kyrkan måste vara politisk”. Så uttryckte sig teologen Ulrik Josefsson i ett seminarium under Nyhemsveckan förra året. Frågan har fått ny relevans med anledning Christian Mölks utspel mot Tidösamarbetets migrationspolitik som diskuterats flitigt, även här på ledarplats. Mölk reagerade efter att ytterligare en välintegrerad familj, bestående av kristna konvertiter, fått utvisningsbesked till ett land där deras liv är i fara på grund av deras nyvunna tro.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

ledare krönikor gästkrönika asylsökande konvertiter politik migrationspolitik simon holst

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning