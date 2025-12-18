Framför allt kände jag som pastorskollega igen Christian Mölks smärta över hanteringen av konvertiter som gång på gång fallerar, skriver Simon Holst. Natanael Gindemo

Kyrkan måste vara politisk”. Så uttryckte sig teologen Ulrik Josefsson i ett seminarium under Nyhemsveckan förra året. Frågan har fått ny relevans med anledning Christian Mölks utspel mot Tidösamarbetets migrationspolitik som diskuterats flitigt, även här på ledarplats. Mölk reagerade efter att ytterligare en välintegrerad familj, bestående av kristna konvertiter, fått utvisningsbesked till ett land där deras liv är i fara på grund av deras nyvunna tro.