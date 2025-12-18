Julens budskap räcks till alla – men bär ett särskilt budskap om barnen

Det lilla Jesusbarnet som föds till jorden bär på ett fredsbudskap till allt skapat. Och det behövs fred på jorden, skriver presidiet för Sveriges kristna råd. Kibeom Jin

En stjärna tänds i natten. Den väcker längtan hos lärda vetenskapsmän såväl som hos enkla fattiga arbetare. De måste bara följa stjärnan, och möts i ett stall av ett litet nyförlöst barn, trötta föräldrar och djuren som har sitt hem där. Världen dras samman och vidgas samtidigt. Helighet är där, och sånger som herdarna hört på ängen sjunger fortfarande i deras hjärtan: Ära åt Gud i höjden och fred på jorden åt dem han har utvalt.