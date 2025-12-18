Debatt | Julens budskap
Julens budskap räcks till alla – men bär ett särskilt budskap om barnen
Barnet ligger på en bädd av strå och kan fortsatt lirka upp våra hjärtan och väcka vördnad för det som är mycket litet och samtidigt oändligt stort, skriver presidiet för Sveriges kristna råd.
Det lilla Jesusbarnet som föds till jorden bär på ett fredsbudskap till allt skapat. Och det behövs fred på jorden, skriver presidiet för Sveriges kristna råd.
Kibeom Jin
En stjärna tänds i natten. Den väcker längtan hos lärda vetenskapsmän såväl som hos enkla fattiga arbetare. De måste bara följa stjärnan, och möts i ett stall av ett litet nyförlöst barn, trötta föräldrar och djuren som har sitt hem där. Världen dras samman och vidgas samtidigt. Helighet är där, och sånger som herdarna hört på ängen sjunger fortfarande i deras hjärtan: Ära åt Gud i höjden och fred på jorden åt dem han har utvalt.