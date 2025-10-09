Höstens saftigaste pumpakaka – på fem minuter i ugnen

Ingredienser: Kaka: 2 ägg

2 dl socker

2 dl mjöl

1 tsk vaniljsocker

1 tsk pumpapajskrydda (blanda lika delar av: kanel, ingefära, kryddnejlika, kryddpeppar)

1 tsk bikarbonat

1 tsk bakpulver

0,5 dl neutral olja

2 dl riven pumpa (du kan byta ut pumpan mot zucchini, morötter eller äpple) Färskostkräm 100 g rumsvarmt smör

1 dl florsocker

1 tsk vaniljsocker

100 g kall färskost

Saftigt, krämigt och höstigt. Då denna kaka bara ska gräddas 5 minuter så är detta inte en tidskrävande kaka att baka. Jag brukar säga att mitt kärleksspråk är att baka – alltså att det är genom bakning och matlagning jag säger till människor att jag tycker om dem.

Det verkar ju vara lite olika det där hur man uppfattar och berättar för andra att man tycker om och uppskattar dem. Men en sak som jag tror är detsamma för alla människor är att vi behöver känna oss älskade och sedda. Kanske är det till och med ett grundläggande behov hos oss? Är det inte också så att det finns ett helande i ett kärleksfullt möte med andra människor – det tror jag. För när vi möter andra med närvaro och kärlek så är Gud där – och där Herrens Ande är, där är frihet och där förmedlas helande.

Tänk om hösten kan bli fylld av sådana möten mellan oss – det ber jag om. Så fundera över hur du kan visa kärlek och omtanke mot människorna du möter.

Nu kommer receptet på höstens saftigaste pumpakaka.

Gör så här

1. Sätt ugnen på 225 grader vanlig ugn eller 200 grader varmluft

2. Blanda alla torra ingredienser i en bunke

3. I en annan bunke vispar du ägg och socker fluffigt

4. Vänd försiktigt ner de torra ingredienserna i äggsmeten

5. Rör ner riven pumpa och olja

6. Bred ut smeten tunt på en plåt med bakplåtspapper

7. Sätt in i ugnen i 5 minuter

8. På ett annat bakplåtspapper strör du ut lite socker och lite pumpapajskrydda

9. Vänd över kakan på det sockrade bakplåtspapper och låt svalna där

10. Vispa rumstempererat smör med färskosten, tillsätt florsocker och vaniljsocker och vispa slät

11. Bred på färskostkrämen på den avsvalnade kakan

12. Rulla ihop kakan från långsidan och ställ kallt tills du ska servera