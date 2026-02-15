En älskad armé i behov av förstärkning

Med ”Framåt med Jesus” som kompass vill överste Bo Jeppsson stärka människan, förstärka genomslagskraften och bygga för en hållbar framtid för Frälsningsarmén i Sverige. Natanael Gindemo

Kan Frälsningsarmén i Sverige bli dubbelt så många medlemmar innan 2032? ”Ja, absolut – det är mer än möjligt!”, säger en inspirerad och optimistisk samfundsledare och överste, Bo Jeppsson, när han berättar om rörelsens framtidsarbete för Dagen.

Frälsningsarmén har en särställning i det svenska kyrkliga landskapet. När Förtroendebarometern som Medieakademin gör, släppte sin rapport för 2025 uppger hela 38 % av befolkningen att de har mycket stort eller ganska stort förtroende för Frälsningsarmén. En siffra som legat stabilt på denna nivå under tio års tid och som andra trossamfund bara kan drömma om.

Även om förtroendet har varit högt, så har trots detta utvecklingen varit mer dyster. Sedan år 2000 har antalet kårer inom samfundet halverats. Det stora förtroendet bärs upp av färre än 5000 medlemmar. Det är i sig egentligen oerhört imponerande. Men sanningen är den att om inte en kraftfull förändring sker, kommer Frälsningsarmén att kunna implodera inom närmsta decennierna.

Det förstår ledningen som därför sätter djärva mål om en fördubbling på kort tid. Numerära mål är dock alltid riskfyllda. Undersökningar som gjorts inom ramen för Naturlig församlingsutveckling, NFU, hävdar att de inte kan se något samband mellan numerära mål och växt. Det positiva med sådana mål är att de kan motivera entreprenörerna att ge sig in i matchen. Det skickar en nödsignal om att verklig förändring faktiskt behövs för att få ett sammanhang upp ur gamla hjulspår.

Utifrån en ledarskapsteoretisk nivå kan dock en rekyl av uppgivenhet eller frustration inträffa om inte de djärva siffermålen följs av tydliga strategiska förändringar som visar att kårerna vågar lägga om sitt sätt att arbeta för att få andra resultat än de magra år som ligger bakom. Ledarskapet måste därför ge tydliga svar på hur målen ska nås.

En annan mer teologisk invändning mot denna typ av visionära siffermål, är att det riskerar flytta fokus från vad som är Guds ansvar och verk och vad som är vårt. Likt bonden i Markusevangeliet kapitel 4 är vår uppgift att ge bäst möjliga växtvillkor. Men ”av sig själv bär jorden gröda.” Bonden vet inte helt hur.

Svensk kristenhet behöver en Frälsningsarmé som är livskraftig.

Fokus ska med andra ord inte vara på kvantitet. Gud ger växt. Det vi kan arbeta på är hur vi är en bibliskt fungerande församling – eller kår, för att tala med Frälsningsarméns termer.

Tittar man närmare på deras visionsarbete så finns också dessa mer kvalitativa målen formulerade. Med ”Framåt med Jesus” som kompass vill samfundsledningen att tre områden ska genomsyra arbetet. Stärka människan – så att alla som räknar Frälsningsarmén som sin kyrka är utrustade för sitt uppdrag. Förstärka genomslagskraften – så att arbetet når djupare, bredare och blir mer relevant i vår tid. Bygga för en hållbar framtid – så att de lämnar en stark grund till kommande generationer.

Här ligger incitament till viktiga förskjutningar som vill stärka samfundet som just kyrka, kanske mer än armé eller social verksamhet som många känner rörelsen som. Att också ha med begreppet hållbarhet kopplat till en nödvändig föryngring är något som andra kristna samfund och församlingar kan ta efter.

När nyhetssidorna lyfter upp den ena samhällsutmaningen efter den andra, presenterar detta lilla samfund de mest konkreta åtgärderna. På bilden ser vi ingången till Frälsningsarméns sociala center vid Hornstull i Stockholm. Eva Janzon

Svensk kristenhet behöver en Frälsningsarmé som är livskraftig. När nyhetssidorna lyfter upp den ena samhällsutmaningen efter den andra, presenterar detta lilla samfund de mest konkreta åtgärderna. Vilka andra institutioner eller kyrkor för den delen, har följande centrala meny på sin hemsida med svar på hur kåren eller samfundet kan vara till hjälp: Hemlöshet. Missbruk. Porrberoende. Medberoende. Människohandel. Integration och migration - ny i Sverige. Äldre. Utsatta kvinnor. Gängkriminalitet.

Ingen går före med lika stort förtroende ”framåt med Jesus” i striden mot alla de destruktiva krafter som Frälsningsarmén. Det är viktigt för hela det kristna vittnesbördet i Sverige att deras negativa utveckling vänds till seger på de viktiga fält de verkar.