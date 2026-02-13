Debatt | Tomáš Halík

Vart leder oss Peter Halldorf och Tomáš Halík?

Låt frågan först gå till Peter Halldorf och dem som följer i hans spår: Är Halík verkligen en profet för vår tid, eller står han för en andlighet på villovägar? skriver Christer Svensson.

Tomáš Halík. Infälld bild på debattören Christer Svensson.
Vägen framåt, enligt Tomáš Halík, är inte att söka sig till ett slags ursprunglig kristendom, inte heller till dogmer eller väckelsekristendom, skriver Christer Svensson.
Christer Svensson Christer Svensson Christer Svensson lärare, författare och ledare för Yada Bön
Publicerad

Under hösten kom den tjeckiske prästen Tomáš Halíks bok Morgondagens kristendom ut på svenska. Halík var en av huvudtalarna vid ekumeniska tidskriften Pilgrims höstmöte 2025, och Peter Halldorf menar att Halík är en ”verklig profetröst”. Men vilken kristendom är det Halík egentligen för fram?

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 199 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

peter halldorf debatt kristendom

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning