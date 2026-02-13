Vart leder oss Peter Halldorf och Tomáš Halík?

Vägen framåt, enligt Tomáš Halík, är inte att söka sig till ett slags ursprunglig kristendom, inte heller till dogmer eller väckelsekristendom, skriver Christer Svensson. Malina Abrahamsson

Under hösten kom den tjeckiske prästen Tomáš Halíks bok Morgondagens kristendom ut på svenska. Halík var en av huvudtalarna vid ekumeniska tidskriften Pilgrims höstmöte 2025, och Peter Halldorf menar att Halík är en ”verklig profetröst”. Men vilken kristendom är det Halík egentligen för fram?