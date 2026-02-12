Ebba Busch borde sätta ”glasklara gränser” för sig själv

Det här är en ledare i tidningen Dagen. Ledarsidan är partipolitiskt obunden på kristen grund.

Det har varit intressant att följa debatten om kristendomens plats i svensk politik. För det är ju kärnan i den senare tidens ordväxlingar mellan bland andra Joel Halldorf, pingstpastor Christian Mölk, biskop Andreas Holmberg och kristdemokrater som Johan Ingerö, Alice Teodorescu Måwe och inte minst partiledaren Ebba Busch.

Någon kanske tycker att det tjatats lite väl mycket om vad K:et i KD egentligen står för, eller borde stå för. Själv tycker jag att få diskussioner inom kristenheten är viktigare. Vad innebär det att vara kristdemokrat? Hur ska kristna politiker bära sin tro in i debatten och den byråkratiska vardagen? Något ansvar för att tron ska sätta avtryck i verksamheten bör man rimligen ha – vad är annars poängen med att vara kristen?

Vi får garanterat anledning att återkomma till detta viktiga samtal. Men det är svårt att se något riksdagsparti som det skulle vara omöjligt för en kristen att rösta på, till och med om man talar om ytterkantspartierna. Sedan har förstås såväl V som SD ett tungt, svart politiskt arv och sin beskärda del av företrädare som talar och agerar på ett sådant sätt att man som kristen har goda skäl till skepsis – eller varför inte säga komplett avståndstagande.

En sak som en kristen väljare borde kunna ställa ett minimikrav på är hur partiernas företrädare talar om sina medmänniskor. Det är en sak att vara kritisk mot Israels agerande på Gaza och Västbanken, en annan att tala om hur ”judarna” styr världen som en V-politiker i Landskrona gjorde. Man kan markera stenhårt mot islamistiskt förtryck, men det är något annat att – som en SD-politiker – säga att muslimer inte är ”100 procent människor”.

Just därför är det märkligt att höra Ebba Busch i en KD-podd, i början av februari, tala om människor som ”pack”.

”Vi behöver sätta en glasklar gräns för vad vi accepterar i vårt land”, sa Busch. ”Dels för att så att säga hålla packet borta”.

På samma sätt kanske det är rimligt att sätta en glasklar gräns för vad man kan säga om människor och ändå behålla Kristus i sitt partinamn.