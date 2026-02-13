Podd | 5 minuter med Gud
Alla gåvor behövs i Guds rike
“5 minuter med Gud” är en lättillgänglig andaktpodd med bön och bibel som grund.
Fakta: Fem
minuter med Gud
- En andaktspodd från tidningen Dagen som släpps varje fredag.
- Sebastian Stakset och Hanna Simonsson turas om att läsa bibeltexten respektive att hålla betraktelsen.
- Upplägget är en kort bibelläsning, en reflektion utifrån texten och en avslutande bön.
- Podden finns där poddar finns, på Spotify, Apple Podcasts, Podbean och andra liknande platser.
Denna vecka håller Sebastian Stakset, evangelist och artist andakten.
Temat är "Kärlekens väg" och bibeltexten är hämtad från Markusevangeliet kapitel 10, vers 32-45.
