Podd | 5 minuter med Gud

Alla gåvor behövs i Guds rike

“5 minuter med Gud” är en lättillgänglig andaktpodd med bön och bibel som grund.

Joel Höglund
Joel Höglund Digital redaktör
Publicerad

Fakta: Fem
minuter med Gud

  • En andaktspodd från tidningen Dagen som släpps varje fredag.
  • Sebastian Stakset och Hanna Simonsson turas om att läsa bibeltexten respektive att hålla betraktelsen.
  • Upplägget är en kort bibelläsning, en reflektion utifrån texten och en avslutande bön.
  • Podden finns där poddar finns, på SpotifyApple PodcastsPodbean och andra liknande platser.

Denna vecka håller Sebastian Stakset, evangelist och artist andakten. 

Temat är "Kärlekens väg" och bibeltexten är hämtad från Markusevangeliet kapitel 10, vers 32-45. 

“5 minuter med Gud” är en lättillgänglig andaktpodd med bön och bibel som grund.

Lyssna på avsnittet:

podd dagens poddar poddavsnitt 5 minuter med gud

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning