Finns en poäng i att missionen särskilt betonar själavinnandet
Vi behöver mobilisera och sända fler människor även från Sverige, framför allt till de minst nådda folkgrupperna, skriver representanter för ett 20-tal missionsorganisationer i en slutreplik.
Hur ska vi göra för att fokusera sändandet till de onådda folken? skriver debattörerna.
Amonwat Dumkrut
Vad ska vi göra med de ungas missionsiver? Med denna frågeställning som utgångspunkt skrev vi för en tid sedan en debattartikel, där vi inbjöd andra kristna aktörer att tillsammans med oss tänka vidare kring frågan om hur fler människor ska kunna sändas ut i missionstjänst – inte minst från den unga generationen.