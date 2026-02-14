Finns en poäng i att missionen särskilt betonar själavinnandet

Hur ska vi göra för att fokusera sändandet till de onådda folken? skriver debattörerna. Amonwat Dumkrut

Vad ska vi göra med de ungas missionsiver? Med denna frågeställning som utgångspunkt skrev vi för en tid sedan en debattartikel, där vi inbjöd andra kristna aktörer att tillsammans med oss tänka vidare kring frågan om hur fler människor ska kunna sändas ut i missionstjänst – inte minst från den unga generationen.