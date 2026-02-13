Debatt | Kyrkopolitik
Det måste finnas en gräns för vilka perspektiv vi släpper fram
I stället för att reflektera kring innebörden i att samverka valtekniskt med Afs riktar de udden mot vad som ibland kallas en ”politisering” av Svenska kyrkan, skriver Anders Lundberg, Visk, i en slutreplik.
Jag är rädd att Frimodig kyrka i Stockholms och Strängnäs stift gjort sig själva och oss andra en otjänst, skriver Anders Lundberg.
Natanael Gindemo
Repliken av Elisabeth Sandlund och Helge Rooth från Frimodig kyrka på mitt debattinlägg (Dagen 26/1) visar att vi förstår fenomenet Afs på samma vis: Svenska kyrkans demokratiska system har alltså dragit till sig en liten grupp fascister (!) som nu anstränger sig för att få politisk legitimitet.