Debatt | Kyrkopolitik

Det måste finnas en gräns för vilka perspektiv vi släpper fram

I stället för att reflektera kring innebörden i att samverka valtekniskt med Afs riktar de udden mot vad som ibland kallas en ”politisering” av Svenska kyrkan, skriver Anders Lundberg, Visk, i en slutreplik.

Valsedlar i ställ för kyrkoval med infällt porträtt på debattören Anders Lundberg.
Jag är rädd att Frimodig kyrka i Stockholms och Strängnäs stift gjort sig själva och oss andra en otjänst, skriver Anders Lundberg.
Anders Lundberg Anders Lundberg Anders Lundberg docent vid Linnéuniversitetet och företrädare för ViSK, Vänstern i Svenska kyrkan
Publicerad

Repliken av Elisabeth Sandlund och Helge Rooth från Frimodig kyrkamitt debattinlägg (Dagen 26/1) visar att vi förstår fenomenet Afs på samma vis: Svenska kyrkans demokratiska system har alltså dragit till sig en liten grupp fascister (!) som nu anstränger sig för att få politisk legitimitet.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 199 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

debatt kyrkopolitik 30-01-26 debatt alternativ för sverige frimodig kyrka vänstern i svenska kyrkan visk svenska kyrkan

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning