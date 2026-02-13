Det måste finnas en gräns för vilka perspektiv vi släpper fram

Jag är rädd att Frimodig kyrka i Stockholms och Strängnäs stift gjort sig själva och oss andra en otjänst, skriver Anders Lundberg. Natanael Gindemo

Repliken av Elisabeth Sandlund och Helge Rooth från Frimodig kyrka på mitt debattinlägg (Dagen 26/1) visar att vi förstår fenomenet Afs på samma vis: Svenska kyrkans demokratiska system har alltså dragit till sig en liten grupp fascister (!) som nu anstränger sig för att få politisk legitimitet.