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Brandtalet, klädslumpen och det vackraste med Almedalsveckan
"Tonen är bitvis fruktansvärd i vårt samhälle, det behöver förändras om Sverige ska vara ett framgångsrikt land"
Migrationsminister Johan Forssell (M) i debatt med några flyktingaktivister som kommit för att lyssna på seminariet i (G) som i Gud, något unikt och vackert i den svenska politiken där fortfarande närheten till politiker är möjlig.
Jacob Zetterman
Plötsligt hände det något med Ardalan Shekarabi. I slutrundan på (G) som i Gud-seminariet fick alla spana fyra år in i framtiden, och plötsligt drämde den kände socialdemokraten till med ett brandtal.