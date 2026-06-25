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Brandtalet, klädslumpen och det vackraste med Almedalsveckan

"Tonen är bitvis fruktansvärd i vårt samhälle, det behöver förändras om Sverige ska vara ett framgångsrikt land"

Migrationsminister Johan Forssell (M) i debatt med några flyktingaktivister som kommit för att lyssna på seminariet i (G) som i Gud, något unikt och vackert i den svenska politiken där fortfarande närheten till politiker är möjlig.
Jacob Zetterman Reporter
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Plötsligt hände det något med Ardalan Shekarabi. I slutrundan på (G) som i Gud-seminariet fick alla spana fyra år in i framtiden, och plötsligt drämde den kände socialdemokraten till med ett brandtal.

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