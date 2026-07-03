Svenska alliansmissionens scoutläger på Eds gård (Bor) 2019. Här får scouterna verktyg och tillfällen att öva på karaktärsbyggande dygder som hjälpsamhet, tillit, självbehärskning och mod. Andreas Joakimson

Efter några dagar i Almedalen förra veckan tycker jag mig skönja ett tydligare tecken på att politiken än mer har upptäckt sina egna begränsningar.

Det här är en ledarkrönika i tidningen Dagen. Ledarsidan är partipolitiskt obunden på kristen grund.

Samtal som började i migration, kriminalitet, integration och välfärd slutade ofta någon annanstans. De slutade i människan.

Hur skapar vi ansvar? Hur bygger vi tillit? Hur får vi människor att ta ansvar för varandra? Hur håller vi ihop ett samhälle där människor lever åtskilda i allt för hög utsträckning?

Det var frågor som återkom, oavsett partifärg och ideologi.

När Dagen arrangerade ett samtal om migration konstaterade migrationsminister Johan Forsell (M) att ”samhället är större än staten”. Annika Hirvonen (MP) lyfte det oumbärliga i hur ”kyrkorna öppnade sina rum” när många människor flydde till Sverige 2015. Ardalan Shekarabi (S) menade att både höger och vänster har mycket att lära av civilsamhället.

De talade om migration. Men egentligen talade de om något större. De talade om politikens gräns.

För politiken kan besluta om lagar, budgetar och bidrag. Men den kan inte lagstifta fram människor som visar självbehärskning, trofasthet eller barmhärtighet. Politiken kan bygga institutioner, men inte karaktär.

Det offentliga samtalet fastnar lätt när det kretsar kring ”kristna” eller ”svenska” värderingar. Begreppen blir så breda att de nästan kan fyllas med vilket innehåll som helst och än värre endast reduceras till politiska slagträn.

Kan vi tala mindre om värderingar och mer om dygder eller karaktär?

Skillnaden är väsentlig. Värderingar beskriver vad vi anser vara gott. Dygder formar vår förmåga att faktiskt göra det goda. Karaktär är summan av de dygder vi övar över tid.

Och plötsligt blir detta inte bara något kyrkans folk ägnar sig åt. Det blir högst konkreta samhällsfrågor.

Tillit är inte bara en känsla. Den är ekonomisk och demokratisk hårdvara. Samhällets viktigaste kapital. Banker, företag och demokratiska institutioner fungerar därför att människor i huvudsak går att lita på.

Självbehärskning är brottsförebyggande. Ett samhälle där människor lär sig att tygla aggression, impulser och hämndbegär behöver färre poliser än ett där ingen gör det.

Trofasthet är familjepolitik innan den blir familjepolitik.

Sanning är inte en personlig preferens. Den är demokratins gemensamma verklighet. Utan en ömsesidig uppfattning om vad som är sant fungerar varken domstolar, forskning eller fria medier.

Barmhärtighet är inte gränslöshet. Den är migrationspolitikens mänskliga spärr. Den påminner oss om att varje beslut ytterst möter en människa av kött och blod.

Och tålamod är inte passivitet. Det är en förutsättning för integration, föräldraskap och långsiktig skolpolitik.

Självbehärskning är brottsförebyggande.

Ju mer jag lyssnade under årets mesta politikervecka desto tydligare blev det att nästan alla längtade efter frukterna av dessa dygder. Fler vill se ansvar, tillit, gemenskap och civilkurage. Men få talar om hur sådana människor faktiskt formas.

Det är här kyrkan har något självklart att bidra med som politiken aldrig kan ersätta. Inte därför att kyrkan sitter inne med ett bättre partiprogram. Inte för att kyrkor alltid tycker samma sak i politiska frågor. Utan därför att kyrkan, när den är som bäst, är en plats där dygder övas och karaktär byggs. Inte perfekt. Inte utan misslyckanden. Men steg för steg.

Varje vecka övas sådant som nästan inga andra institutioner längre tränar. Att be om förlåtelse. Att ge förlåtelse. Att tjäna utan egen vinning. Att bära ansvar för andra generationer. Att bekänna sin skuld innan man pekar på andras. Att dela nattvard med syskon man inte har valt.

Den kristna tron börjar med människans okränkbara värde. Men den stannar inte där. Den handlar också om människans möjlighet att formas och omformas.

Dygder kan kännas ovana i vår tid. Vi har blivit skickliga på att diskutera rättigheter, skyldigheter, identiteter och reformer. Sämre på att tala om att vi behöver människor med karaktär för att samhällsgemenskapen ska fungera.

När demokratin sviktar handlar det sällan om att grundlagen plötsligt slutat fungera. Det handlar om att människor slutar tala sant, tar mindre ansvar, visar mindre återhållsamhet och börjar betrakta sina meningsmotståndare som fiender.

Politiken kommer alltid att behövas. Men inget samhälle blir starkare än människorna som utgör det. Därför är dygder ingen privat angelägenhet. De är demokratins bortglömda infrastruktur. Och kanske är det just där kyrkans viktigaste medskick till samhällsuppdraget börjar.

Kyrkans uppdrag är förstås inte i första hand att bygga demokratin. Hennes uppdrag är att förkunna evangeliet. Men där evangeliet får forma människor växer också de dygder som demokratin är beroende av.



