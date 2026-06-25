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”I grund och botten är demokrativillkor skitbra”
MUCF-chefen uppmanade alla att ha lite is i magen då problemen med demokrativillkoren togs upp i (G) som i Gud-seminariet
Seminarium om demokrativillkor under Almedalsveckan i Visby, från vänster Esther Flores Sedman, Sara Kukka-Salam, Niclas Lindgren, Magnus Jägerskog, Johanna Bode och Sofia Camnerin.
Jacob Zetterman
Varför deppa ned sig över uteblivna pengar? Panelen i (G) som i Gud hade visserligen en del invändningar mot de nya demokrativillkoren för trossamfund, men ville också lyfta hur pass viktigare visioner och engagemang är.