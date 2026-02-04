Debatt | Kyrkopolitik

En valteknisk samverkan upphör när respektive val är genomfört

Ge kyrkan ett nytt valsystem och en ny demokratisk kostym där sådana abnormiteter som valteknisk samverkan inte längre behövs, skriver Elisabeth Sandlund och Helge Rooth, Frimodig kyrka, i en replik.

Sorterade valsedlar för kyrkovalet. Infälld bild på debattörerna Elisabeth Sandlund och Helge Rooth.
Ska vi kunna få insyn och inflytande krävs inte sällan – med det valsystem som kyrkan för närvarande har – samverkan med andra grupper när valen sker, skriver Elisabeth Sandlund och Helge Rooth.
Elisabeth Sandlund Elisabeth Sandlund Elisabeth Sandlund ordförande i Frimodig kyrka i Stockholms stift och ledamot i Frimodig kyrkas riksstyrelse
Helge Rooth Helge Rooth Helge Rooth ordförande i Frimodig kyrka i Strängnäs stift
Publicerad

Frimodig kyrkas väljare lägger sin röst på våra listor därför att de vill att vår nomineringsgrupp och de värderingar vi står för ska få genomslag i Svenska kyrkans beslutande organ. Det är ett förtroende som vi vill förvalta så effektivt vi kan. Och det är, med tanke på vår blygsamma storlek, ingen enkel uppgift.

