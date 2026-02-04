En valteknisk samverkan upphör när respektive val är genomfört

Ska vi kunna få insyn och inflytande krävs inte sällan – med det valsystem som kyrkan för närvarande har – samverkan med andra grupper när valen sker, skriver Elisabeth Sandlund och Helge Rooth. Natanael Gindemo

Frimodig kyrkas väljare lägger sin röst på våra listor därför att de vill att vår nomineringsgrupp och de värderingar vi står för ska få genomslag i Svenska kyrkans beslutande organ. Det är ett förtroende som vi vill förvalta så effektivt vi kan. Och det är, med tanke på vår blygsamma storlek, ingen enkel uppgift.