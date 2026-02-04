De mäktigas orgier med Epstein känns hämtade ur Gamla testamentet 

Det här är en ledare i tidningen Dagen. Ledarsidan är partipolitiskt obunden på kristen grund.

Den norska kronprinsessan Mette-Marit och toppolitikern Thorbjørn Jagland. Storbritanniens prins Andrew. Tech-ziljardärer som Elon Musk och Bill Gates. Svenska Handelshögskolan. Listan på de mäktiga som haft beröring med Jeffrey Epstein, och som nu virvlar runt i hans fall, tycks aldrig ta slut. Finns det någon av världens superrika och kungliga som inte varit på hans vidriga ö?

Vill man till fullo förstå det djupt solkiga i Epsteinhärvan måste man kanske söka sig till kulturen. Nobelpristagaren Mario Vargas Llosas Bockfesten kommer upp i minnet, romanen om Dominikanska republikens diktator Rafael Trujillo och hans perversa hopkok av sex och makt. Den italienska regissören Pier Paolo Pasolinis Salò eller Sodoms 120 dagar har samma tema och hamnar regelbundet på listor över de obehagligaste filmer som gjorts.

Eller varför inte gå direkt till 1 Moseboken, där Herren sade om Sodom och Gomorra: ”deras synd är mycket svår”?

Det finns en spridd tanke att synd är festligt: ”Ska du med ut och synda på lördag?” Men ofta slutar ju synden smutsigt, svart och sorgligt. Diktatorer dör, städer krossas under svavel och eld, Jeffrey Epstein tar sitt liv i ruelse instängd i en tyst cell.

Man ska förstås fördöma det, kraftfullt, och hålla upp de varnande exemplen på vad som händer den som följer Frestaren. Men samtidigt: Kan vi stå emot våra egna frestelser? Kan vi slå bort våra egna små Epstein, allt det som förleder oss att göra det vi inte borde?