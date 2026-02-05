Reaktionen på det som händer i Iran är dubbelmoral i sin renaste form

Våra ungdomar i Iran vet att världen sannolikt inte kommer att rädda dem, men de går ut ändå., skriver Dayana Rocky. Sammy Kogan /AP/TT

Jag är från Iran. Jag skriver detta med raseri och sorg. Mitt folk mördas. Inte i krig. Inte i kaos. Utan metodiskt, organiserat och kallblodigt av en islamistisk regim som har gjort våld till statsideologi.