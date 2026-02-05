Debatt | Iran

Reaktionen på det som händer i Iran är dubbelmoral i sin renaste form

Den islamistiska regimen mördar sitt eget folk, exporterar extremism och använder religion som vapen. Att fortsätta behandla den som en legitim aktör är ett moraliskt haveri, skriver Dayana Rocky.

Våra ungdomar i Iran vet att världen sannolikt inte kommer att rädda dem, men de går ut ändå., skriver Dayana Rocky.
Dayana Rocky Dayana Rocky Dayana Rocky exil-iranier
Publicerad

Jag är från Iran. Jag skriver detta med raseri och sorg. Mitt folk mördas. Inte i krig. Inte i kaos. Utan metodiskt, organiserat och kallblodigt av en islamistisk regim som har gjort våld till statsideologi.

