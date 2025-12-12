Podd | 5 minuter med Gud

Fakta: Fem

minuter med Gud En andaktspodd från tidningen Dagen som släpps varje fredag.

Sebastian Stakset och Hanna Simonsson turas om att läsa bibeltexten respektive att hålla betraktelsen.

Upplägget är en kort bibelläsning, en reflektion utifrån texten och en avslutande bön.

Podden finns där poddar finns, på Spotify, Apple Podcasts, Podbean och andra liknande platser.

Den här veckan är temat "Bana väg för Herren" och bibeltexten är hämtad från Lukasevangeliet 3:1-15.

“5 minuter med Gud” är en lättillgänglig andaktpodd med bön och bibel som grund.

Denna vecka håller Liselotte J Andersson, författare och pastor inom Equmeniakyrkan andakten.