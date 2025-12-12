Podd | 5 minuter med Gud
"Bana väg för Herren"
“5 minuter med Gud” är en lättillgänglig andaktpodd med bön och bibel som grund.
Fakta: Fem
minuter med Gud
- En andaktspodd från tidningen Dagen som släpps varje fredag.
- Sebastian Stakset och Hanna Simonsson turas om att läsa bibeltexten respektive att hålla betraktelsen.
- Upplägget är en kort bibelläsning, en reflektion utifrån texten och en avslutande bön.
- Podden finns där poddar finns, på Spotify, Apple Podcasts, Podbean och andra liknande platser.
Den här veckan är temat "Bana väg för Herren" och bibeltexten är hämtad från Lukasevangeliet 3:1-15.
Denna vecka håller Liselotte J Andersson, författare och pastor inom Equmeniakyrkan andakten.