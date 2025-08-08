Podd | 5 minuter med Gud

Bygg ditt liv på en stadig grund

Bibeltexten är hämtad från Matteusevangeliet kapitel 7, vers 22–29.

Fakta: Fem
minuter med Gud

  • En andaktspodd från tidningen Dagen som släpps varje fredag.
  • Sebastian Stakset och Hanna Simonsson turas om att läsa bibeltexten respektive att hålla betraktelsen.
  • Upplägget är en kort bibelläsning, en reflektion utifrån texten och en avslutande bön.
  • Podden finns där poddar finns, på SpotifyApple PodcastsPodbean och andra liknande platser.

Den här veckan är temat ”Andlig klarsyn” och bibeltexten är hämtad från Matteusevangeliet kapitel 7, vers 22–29.

”5 minuter med Gud” med Sebastian Stakset och Hanna Simonsson är en lättillgänglig andaktpodd med bön och bibel som grund.

