Vilka är vi att säga att Gud gör fel när han kallar?

Jag vill sätta fokus på det stora i att det är Gud som kallar. Det är något så stort att vi bara kan omfamna det med en liten del av våra förstånd, skriver Lisa Fredlund. Curated Lifestyle

Gud har alltid kallat den oväntade. Vi människor kan ha åsikter och invändningar och tycka att han borde ha valt annorlunda. Men när kallelsen drabbar en människa är det svårt att fly undan den brand som Gud tänt i en.