Kristna skolor gör jobbet – varför ska de förbjudas?

Under valåret 2026 riskerar över 11 000 svenska elever att hamna mitt i ett ideologiskt experiment. Deras skolor, som följer svensk läroplan och levererar goda resultat, pekas ut som problem som ska förbjudas. Krav på att förbjuda ”religiösa” friskolor har länge varit ett enkelt sätt för politiker att signalera handlingskraft. Problemet är att argumenten ofta saknar empiriskt stöd.