Debatt | Kristna skolor
Kristna skolor gör jobbet – varför ska de förbjudas?
Att förbjuda skolor som fungerar löser inga problem, men riskerar att skapa nya, skriver nio representanter för Kristna skolor i väst.
Påståendet att kristna skolor ökar segregationen saknar stöd i verkligheten, skriver debattörerna. Bilden: Johannesskolan, Norrköping.
Jacob Zetterman
Under valåret 2026 riskerar över 11 000 svenska elever att hamna mitt i ett ideologiskt experiment. Deras skolor, som följer svensk läroplan och levererar goda resultat, pekas ut som problem som ska förbjudas. Krav på att förbjuda ”religiösa” friskolor har länge varit ett enkelt sätt för politiker att signalera handlingskraft. Problemet är att argumenten ofta saknar empiriskt stöd.