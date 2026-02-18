Podd | Dagens föräldrar

Sex barn, kaos och nåd – om livet som storfamilj

I Dagens föräldrar möter vi Karl-Henrik Wallerstein, pappa till sex barn, som menar att kärlek och närvaro är viktigare än perfektion.

Fakta: Dagens föräldrar

  • Podd från tidningen Dagen med fokus på föräldraskap.
  • I varje avsnitt intervjuar podduon Joel Höglund och Josefin Lilja en gäst på ett specifikt ämne, som skärmtid, förlossning eller barns känslor.
  • Podden utkommer varje onsdag.
  • Lyssna på alla avsnitt på Dagen.se/dagensforaldrar, på Spotify, Apple Podcaster eller där poddar finns.

I det här avsnittet möter vi kyrkoherden Karl-Henrik Wallerstein, förälder till sex barn. Vi pratar om misstag, humor, tro, dalande barnafödande – och om hur gemensam bön blev familjens räddningsplanka när livet var som tyngst.

