Podd | Dagens föräldrar
Sex barn, kaos och nåd – om livet som storfamilj
I Dagens föräldrar möter vi Karl-Henrik Wallerstein, pappa till sex barn, som menar att kärlek och närvaro är viktigare än perfektion.
TIDNINGEN DAGEN AGER PUBLICERINGSRATTEN
Fakta: Dagens föräldrar
- Podd från tidningen Dagen med fokus på föräldraskap.
- I varje avsnitt intervjuar podduon Joel Höglund och Josefin Lilja en gäst på ett specifikt ämne, som skärmtid, förlossning eller barns känslor.
- Podden utkommer varje onsdag.
- Lyssna på alla avsnitt på Dagen.se/dagensforaldrar, på Spotify, Apple Podcaster eller där poddar finns.
I det här avsnittet möter vi kyrkoherden Karl-Henrik Wallerstein, förälder till sex barn. Vi pratar om misstag, humor, tro, dalande barnafödande – och om hur gemensam bön blev familjens räddningsplanka när livet var som tyngst.