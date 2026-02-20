Podd | 5 minuter med Gud

Du som tror på Jesus kan säga att du har änglavakt varje dag

5 minuter med Gud är en lättillgänglig andaktpodd med bön och bibel som grund.

  • En andaktspodd från tidningen Dagen som släpps varje fredag.
  • Sebastian Stakset och Hanna Simonsson turas om att läsa bibeltexten respektive att hålla betraktelsen.
  • Upplägget är en kort bibelläsning, en reflektion utifrån texten och en avslutande bön.
  • Podden finns där poddar finns, på SpotifyApple PodcastsPodbean och andra liknande platser.

Den här veckan är temat "Bön och fasta" och bibeltexten är hämtad från Lukasevangeliet kapitel 5, vers 33-39.

Denna vecka håller Anton Ahlmark, pastor i Centrumkyrkan andakten.

Lyssna på avsnittet:

