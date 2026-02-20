Om ni måste lämna er ortodoxa kyrka – skyll på Vladimir Putin

Det här är en ledare i tidningen Dagen. Ledarsidan är partipolitiskt obunden på kristen grund.

Man kan verkligen förstå oron hos medlemmarna i den rysk-ortodoxa församlingen i Västerås.

Det är de som nu riskerar att tvingas lämna sin kyrka. Den är nämligen byggd alldeles intill kommunens flygfält – som i dessa ofärdstider har fått status som ”beredskapsflygplats”.

Dagen har flera gånger rapporterat om konflikten, där regeringen nu ska besluta om kommunen ska få tvångsinlösa kyrkan. I helgen hade Dagens Nyheter ett stort reportage, där bland andra flera medlemmar ur den 300 personer stora församlingen får yttra sig. Många som besöker gudstjänsterna är ukrainare, säger ”Björn” som vill vara anonym: ”Om vi skulle stå och propagera för kriget, tror någon att de skulle vara kvar?”

Men den som har den mest realistiska synen på beslutet är Elisabeth Unell, lokal moderatpolitiker. Hon har länge drivit frågan att flytta kyrkan. Varför?

”För risken”, säger hon till DN. ”Vi har börjat tänka i helt andra banor … Vi måste tänka till kring vilka vi godkänner. Jag tror det är en fråga för hela Europa att fundera över.”

Precis så är det. Ända sedan Vladimir Putin bestämde sig för att bli ett existentiellt hot mot sina grannar och freden i Europa har omvärlden tvingats att tänka nytt, tänka i termer av krig och beredskap. Putins aggressivitet, och bara den, är anledningen till att även vackra kyrkor i Västerås numera kan behöva ses som potentiella hot.

Församlingen vittnar om sabotage och hot efter alla skriverier om kyrkan. Det är förstås helt oacceptabelt. Men skulle församlingen tvingas flytta är det inte ett uttryck för vare sig trakasserier eller förföljelse, som en medlem antyder.

Om Vladimir Putin inte hade anfallit Ukraina och hotat väst, och om Moskvapatriarkatet inte tjänat som presidentens andliga propagandacentral, hade det sett annorlunda ut. Västerås flygplats hade kunnat användas för det fredliga syftet att underlätta för människor att besöka andra länder och kyrkan hade kunnat ligga kvar.

Så enkelt är det. Lägg skulden där den hör hemma – inte i Västerås kommunhus eller Sveriges riksdag, utan i Kreml.