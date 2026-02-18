Det digitala torget stormar kändiselitens palats

I sin privilegierade bubbla sägs hon nonchalera de verkliga samtidsproblem som vanligt folk brottas med, skriver Kristina Zettersten. Bilden: Billie Eilish under Grammygalan 2026. Chris Pizzello/TT

För sex år sedan uppmanade komikern Ricky Gervais kändiseliten på Oscarsgalan att hålla sig till sitt yrke och sluta läxa upp vanligt folk i tillfälligt rådande moraliska frågor. På Grammygalan helt nyligen vann den världs­berömda sångerskan Billie Eilish pris för årets sång, och genom hennes tacktal framgick det att hon missat komikerns uppmaning. Videoklipp från sångerskans tal sprids nu som en löpeld på sociala medier, och medan jag nyfiket scrollar genom kritiken i kommentarsfälten inser jag att drevkulturen satts i system.