Har Svenska kyrkan alltså lämnat tvåregementsläran?

När kyrkans företrädare talar politiskt i kyrkans namn aktualiseras inte bara en samhällsfråga – utan en lärofråga, skriver Sameh Egyptson. Wim van 't Einde & Laila Berglund

Kyrkan ska inte tiga i samhällsfrågor, heter det. Men när kyrkans företrädare börjar formulera politiska riktlinjer i trons namn uppstår en djupare fråga: är detta förenligt med den lutherska tvåregementsläran – eller håller gränsen mellan kyrka och stat på att förskjutas?