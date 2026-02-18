Debatt | Partipolitik och kyrka
Har Svenska kyrkan alltså lämnat tvåregementsläran?
Gud verkar genom evangeliet i kyrkan och genom lagen i staten. Kyrkan förkunnar Kristus. Staten ansvarar för rätt, ordning och samhällelig stabilitet, skriver Sameh Egyptson i en replik.
När kyrkans företrädare talar politiskt i kyrkans namn aktualiseras inte bara en samhällsfråga – utan en lärofråga, skriver Sameh Egyptson.
Wim van 't Einde & Laila Berglund
Kyrkan ska inte tiga i samhällsfrågor, heter det. Men när kyrkans företrädare börjar formulera politiska riktlinjer i trons namn uppstår en djupare fråga: är detta förenligt med den lutherska tvåregementsläran – eller håller gränsen mellan kyrka och stat på att förskjutas?