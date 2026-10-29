Debatt | abort
Abort som grundlagsfäst rättighet är felriktad
Idén tycks förutsätta att även om rätten till abort grundlagsfästs skulle samhället kunna betrakta varje liv som okränkbart, skriver Ola Samnegård.
Om varje människoliv är okränkbart måste det rimligen finnas en viss tidpunkt då detta okränkbara människovärde börjar gälla, skriver Ola Samnegård.
Natanael Gindemo & Privat
Den 13 oktober begravdes 234 foster och spädbarn i Lund, som i nästan hundra år förvarats i glasburkar vid Lunds universitet, känd som den Bromanska samlingen. Händelsen påminner om ett relativt okänt faktum, nämligen att det även i dag är rutin att begrava sent aborterade barn i vigd jord, ofta utan kvinnans kännedom. Frågan som inställer sig är hur samhället egentligen ser på om dessa ofödda barn har någon värdighet eller ej.