Nytt avsnitt: Att vara förälder till ett barn med adhd

Fakta: Dagens föräldrar Podd från tidningen Dagen med fokus på föräldraskap.

I varje avsnitt intervjuar podduon Joel Höglund och Josefin Lilja en gäst på ett specifikt ämne, som skärmtid, förlossning eller barns känslor.

Podden utkommer varje onsdag.

Lyssna på alla avsnitt på Dagen.se/dagensforaldrar, på Spotify, Apple Podcaster eller där poddar finns.

Karl-Johan och Ida Eklund, som tidigare hade Palla-podden, delar öppet med sig av sina erfarenheter av att leva med npf i familjen. Vi pratar om vardagen, utmaningar och styrkor – och hur det är att navigera föräldraskap, relationer och livet när neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är en del av vardagen.

Karl-Johan och Ida berättar om konkreta strategier som fungerar, de små segrarna som gör skillnad och vikten av förståelse och stöd både inom familjen och i samhället. Fyllt av igenkänning, värme och insikter för alla som vill förstå mer om hur npf påverkar familjelivet – och hur man kan hitta balans och glädje trots utmaningarna.