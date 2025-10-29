Nytt avsnitt: Att vara förälder till ett barn med adhd

Annons
Podd | Dagens föräldrar
Karl-Johan och Ida Eklund, som tidigare hade Palla-podden, delar öppet med sig av sina erfarenheter av att leva med npf i familjen. Vi pratar om vardagen, utmaningar och styrkor – och hur det är att navigera föräldraskap, relationer och livet när neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är en del av vardagen.
Karl-Johan och Ida berättar om konkreta strategier som fungerar, de små segrarna som gör skillnad och vikten av förståelse och stöd både inom familjen och i samhället. Fyllt av igenkänning, värme och insikter för alla som vill förstå mer om hur npf påverkar familjelivet – och hur man kan hitta balans och glädje trots utmaningarna.