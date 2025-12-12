Debatt | Barn i kyrkan

Kanske är det inte vi som väntar denna advent – utan Gud

I dagens kyrka talas mycket om barns behov – av trygghet, pedagogik och program. Mindre talas det om barns kallelse, skriver Liselotte Lindé.

Barnens tårar och enkelhet fick vuxna att falla på knä och församlingar att förnyas, skriver Liselotte Lindé.
Liselotte Lindé Liselotte Lindé Liselotte Lindé Pålsboda
Publicerad

Advent är väntans tid. Men kanske är det inte kyrkan som väntar. Kanske är det Gud som väntar på att hans folk ska höra något vi länge missat: barnens röst. Historien bär nämligen på ett mönster som alltför ofta glömts bort i en vuxencentrerad kyrka. När Gud tänder ny glöd börjar det sällan på estraden. Det börjar i det stilla, bland barnen.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

barn bön debatt väckelse

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning