Kanske är det inte vi som väntar denna advent – utan Gud

Barnens tårar och enkelhet fick vuxna att falla på knä och församlingar att förnyas, skriver Liselotte Lindé. Josue Michel & Mujo Korac

Advent är väntans tid. Men kanske är det inte kyrkan som väntar. Kanske är det Gud som väntar på att hans folk ska höra något vi länge missat: barnens röst. Historien bär nämligen på ett mönster som alltför ofta glömts bort i en vuxencentrerad kyrka. När Gud tänder ny glöd börjar det sällan på estraden. Det börjar i det stilla, bland barnen.