Debatt | Barn i kyrkan
Kanske är det inte vi som väntar denna advent – utan Gud
I dagens kyrka talas mycket om barns behov – av trygghet, pedagogik och program. Mindre talas det om barns kallelse, skriver Liselotte Lindé.
Barnens tårar och enkelhet fick vuxna att falla på knä och församlingar att förnyas, skriver Liselotte Lindé.
Josue Michel & Mujo Korac
Advent är väntans tid. Men kanske är det inte kyrkan som väntar. Kanske är det Gud som väntar på att hans folk ska höra något vi länge missat: barnens röst. Historien bär nämligen på ett mönster som alltför ofta glömts bort i en vuxencentrerad kyrka. När Gud tänder ny glöd börjar det sällan på estraden. Det börjar i det stilla, bland barnen.