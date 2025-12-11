Var inte ängslig i mötet med de unga

Vilken glädje att unga hittar hem i kyrkan. Det är rubriken på en ledarartikel av Frida Park i Dagen 5/12. Och jag håller med. Min bön är att den trenden ska fortsätta och öka. Själv är jag inte rädd för att de unga ska möta en ”syndakatalog” – jag tror inte ens att de vet vad det är. Under min egen uppväxt fanns det verkligen en syndakatalog, men som väl är minns jag och ser på den i dag med nådens ögon.