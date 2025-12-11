Debatt | Unga i kyrkan
Var inte ängslig i mötet med de unga
Vi behöver inte vara perfekta, men med äkthet och kärlek kommer vi långt, skriver Kerstin Hurtig.
Att möta de unga med kärlek, och aktivt skapa gemenskap mellan generationer, är grundläggande, skriver Kerstin Hurtig.
Getty Images
Vilken glädje att unga hittar hem i kyrkan. Det är rubriken på en ledarartikel av Frida Park i Dagen 5/12. Och jag håller med. Min bön är att den trenden ska fortsätta och öka. Själv är jag inte rädd för att de unga ska möta en ”syndakatalog” – jag tror inte ens att de vet vad det är. Under min egen uppväxt fanns det verkligen en syndakatalog, men som väl är minns jag och ser på den i dag med nådens ögon.