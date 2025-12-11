Frikyrkan måste släppa rädslan för förnuftiga argument – unga kräver mer

Vittnesbörden från de många unga som kommit till kyrkorna bekräftar att sociala medier i många fall varit en "inkörsport" till tron på Jesus, skriver Göran Reierstam. Jesus Loves Austin

Varifrån kommer dagens tydliga Jesustrend bland framför allt Generation Z ifrån? Trenden är skönjbar inte bara i något slags frikyrkligt överdrivet önsketänkande, utan framgår tydligt av tillgänglig statistik. Och inte bara i Sverige – även i länder som Finland, Norge, Frankrike, Storbritannien och USA kan man se upp till en fyrdubbling av framför allt unga män och tonåringar som besöker kyrkan och aktivt bekänner Jesus som sin frälsare.