Debatt | Jesustrend

Frikyrkan måste släppa rädslan för förnuftiga argument – unga kräver mer

När dagens unga inte får argument för tro, djup och tuggmotstånd i kyrkan går de hem och fyller sina behov på nätet, skriver Göran Reierstam.

Lovsång med lyfta händer under ungdomsmöte. Infälld bild på debattören Göran Reierstam
Vittnesbörden från de många unga som kommit till kyrkorna bekräftar att sociala medier i många fall varit en "inkörsport" till tron på Jesus, skriver Göran Reierstam.
Göran Reierstam Göran Reierstam Göran Reierstam initiativtagare och huvudansvarig för "Varför Kristen" – mission på sociala medier
Varifrån kommer dagens tydliga Jesustrend bland framför allt Generation Z ifrån? Trenden är skönjbar inte bara i något slags frikyrkligt överdrivet önsketänkande, utan framgår tydligt av tillgänglig statistik. Och inte bara i Sverige – även i länder som Finland, Norge, Frankrike, Storbritannien och USA kan man se upp till en fyrdubbling av framför allt unga män och tonåringar som besöker kyrkan och aktivt bekänner Jesus som sin frälsare. 

