ALT har uppenbarligen en del kvar att arbeta med
Även om folkbildningen har sin givna logik och sitt regelverk som ska respekteras, är det i mötet mellan församling och akademi som de största spänningarna uppstår, skriver Ulrik Josefsson i en slutreplik.
Jag kan konstatera att vi inte tillräckligt lyckats tydliggöra och värna skiljelinjen mellan högskola och församlingsrörelse. Detta behöver vi göra bättre, skriver Ulrik Josefsson.
Getty images & Pressbild
Under de senaste veckorna har det pågått viktiga och spännande samtal om teologi och bibeltolkning. Jag initierade själv ett av dem med utgångspunkt i diskussionen kring en artikel skriven av ALT:s medarbetare Lena-Sofia Tiemeyer. Flera personer har engagerat sig och Tiemeyer har framträtt i personporträtt. Samtalet har spridit sig till andra medier och även studenter vid ALT har delat sina erfarenheter av utbildningen och mötet med nya – och ibland utmanande – perspektiv. Allt detta kan leda ett bredare teologiskt samtal, fördjupande reflektioner och kanske även vidgad förståelse.