ALT har uppenbarligen en del kvar att arbeta med

Även om folkbildningen har sin givna logik och sitt regelverk som ska respekteras, är det i mötet mellan församling och akademi som de största spänningarna uppstår, skriver Ulrik Josefsson i en slutreplik.

Jag kan konstatera att vi inte tillräckligt lyckats tydliggöra och värna skiljelinjen mellan högskola och församlingsrörelse. Detta behöver vi göra bättre, skriver Ulrik Josefsson.
Ulrik Josefsson rektor Akademi för ledarskap och teologi – ALT
Publicerad

Under de senaste veckorna har det pågått viktiga och spännande samtal om teologi och bibeltolkning. Jag initierade själv ett av dem med utgångspunkt i diskussionen kring en artikel skriven av ALT:s medarbetare Lena-Sofia Tiemeyer. Flera personer har engagerat sig och Tiemeyer har framträtt i personporträtt. Samtalet har spridit sig till andra medier och även studenter vid ALT har delat sina erfarenheter av utbildningen och mötet med nya – och ibland utmanande – perspektiv. Allt detta kan leda ett bredare teologiskt samtal, fördjupande reflektioner och kanske även vidgad förståelse.

