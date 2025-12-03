”Smartphones kan vänta till 14”

Fakta: Dagens föräldrar Podd från tidningen Dagen med fokus på föräldraskap.

Roksana Schnittger, grundare av Ki-DS, uppmanar föräldrar att vänta med smartphones till barnen är 14 år. Hon lyfter vikten av lek och kreativitet utan skärm och har startat ”Föräldrapakten” för föräldrar som vill stå emot barnens skärmtjat. Målet är att skydda barns fokus, utveckling och sociala liv från mobilens negativa effekter.