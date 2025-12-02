Jag förstår att Greider skäms över Magdalena Anderssons trollfabriker

Det här är en ledare i tidningen Dagen. Ledarsidan är partipolitiskt obunden på kristen grund.

Göran Greider är förtvivlad.

Har han kommit att tänka på hur mycket bättre allt var på Olof Palmes tid? Blivit påmind om ”utförsäljningen” av offentliga sektorn? Fått hembesök av unga entreprenörer med M-knappar som säljer jultidningar?

Nej, han har läst Socialdemokraternas hemliga propagandakonton på Instagram.

Ni har väl hängt med i de senaste veckornas debatt? Det var TV4 som först avslöjade att Socialdemokraterna ligger bakom diverse politikkonton i sociala medier – utan att det tydligt framgått vem avsändaren är.

Den som skrapar ordentligt på fasaden hos konton som ”Politikkollen” och ”Jävla u-land” kan, om den har tur, någonstans på sidan hitta förkortningen AiP. Det betyder Aktuellt i Politiken, ett mediebolag som i sin tur ägs av Socialdemokraterna.

”Vi har tyckt att vi har varit tydliga”, säger AiP Medias vd Daniel Färm till SVT. Skämtar han? Det är som att möta en valarbetare som berättar ”objektiva fakta” om svensk politik och vars enda bevisbara koppling till Socialdemokraterna är ett medlemskort i plånboken, i innerfickan.

På tisdagsförmiddagen berättade TV4 att AiP medias chefredaktör lämnar sin post. Ett rimligt beslut.

S-partiledaren Magdalena Andersson har däremot viftat bort den fullt berättigade kritiken mot upplägget. ”Ingen behöver gå in och jobba undercover i sex månader för att se vem som ligger bakom”, säger hon till TT.

Hon anspelar då på TV4:s avslöjanden om SD:s trollfabriker från våren 2024 och tycks mena att så länge S inte är exakt lika dåliga som SD finns inget att skämmas för. Men även om det finns en hel del som skiljer de båda uppläggen finns tillräckligt mycket som förenar dem för att anständiga socialdemokrater har anledning att skämmas över sin lednings agerande.

Och, vilket måste sägas: över den bottenlösa uselheten i sajternas innehåll. På Instagramkontot ”Jävla u-land” dyker snabbt upp en bild på Ebba Busch som ser ut att vara tagen cirka 2003. Texten: ”POV: Du kommer att få höra den värsta politiska åsikten i ditt liv” illustreras av en falukorv, en stuga och en toalett.

”Jag förstår inte”, konstaterar signaturen roastmasterswe olyckligt i kommentarerna.

Ett annat inlägg är lättare att begripa, men verkshöjden är lika oimponerande: En animerad hund och texten: ”Ulf hypnotiserar dig (det är ditt eget fel att ekonomin går åt helvete).”

Om jag vore Magdalena Andersson skulle jag i stället för att hålla fram eventuella skillnader mot SD snarare säga ”Vet ni, detta är så remarkabelt uselt att jag lägger ner rubbet omedelbart av rena kvalitetsskäl.”

Även Magdalena Andersson har viftat bort den fullt berättigade kritiken mot upplägget.

En av dem som nu faktiskt har vett att skämmas över sitt parti är alltså Göran Greider. Man verkligen hör sorgen i hans röst när han på måndagen skriver i DN Kultur:

”Hur ska de nå unga människor? Man kunde ju tycka att bästa metoden på i vart fall den rödgröna sidan vore att lansera projekt som billigare bostäder, fler jobb eller gratis kollektivtrafik, men i brist på sådana reformer blir det ett nytt konto på Instagram eller Snapchat.”

Greider är en andlig person som definierat sig som ”troende men inte kristen”, trots att han haft en personlig upplevelse av Jesus. I debatten om partiernas olika varianter av trollkonton beter han sig sannerligen som den kristne i rummet.

”Jag är faktiskt förtvivlad”, skriver han. ”Människan passar bäst för att prata om saker och ting öga mot öga.”

”Förtvivlad”: Göran Greider. Janerik Henriksson/TT/TT NYHETSBYRÅN

Och ja, Bibeln ger förstås fullt stöd till den som tycker att människan ska vara uppriktig, frimodig och öppen, och att hennes handlingar ska tåla sanningens ljus. Jag har svårt att tänka mig ett mindre kristet agerande än att sitta på sin stängda kammare och manipulera med digitala förolämpningar som söker lägsta gemensamma nämnare hos väljarna. Och dessutom försöka dölja vem som ligger bakom genom en slyig skog av obskyra användarnamn i minimala bokstäver längst ner på sajten. Eller inga användarnamn alls.

Mätningar visar att omkring var fjärde kristen väljare röstar på Socialdemokraterna. Undrar just hur de funderar när det avslöjas att partiet finner det som rimlig politisk verksamhet att skymfa meningsmotståndare med hjälp av snåriga sociala medier-upplägg. Agerandet är ganska långt från Matteusevangeliets konstaterande att ”ert tal skall vara ja, ja, och nej, nej.” Eller, för den delen, samma evangelists noterande av att man sätter sitt ljus på ljushållaren, ”så att det lyser för alla i huset”.

Detta är inte en fråga om vi och dom, om socialdemokrater och andra. Två fel är inte ett rätt. SD:s trollfabriker är fortfarande svårslagna i branschen. De Tidöpolitiker som nu skäller på Socialdemokraterna har inte mycket trovärdighet om de låtsades som att det regnade när Jimmie Åkessons troll sprack i solen.

Det handlar om vad vi alla vill att politik ska vara. Vilka vi själva vill vara.