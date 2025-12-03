Debatt | ANDLIG LÄNGTAN

Vår tids karismatiska längtan riskerar leda fel

Det är dit väckelsens sanna ande vill leda oss: tillbaka till det kors där synden förlorar sitt grepp, där människan får dö och Kristus får leva. Där evangeliet inte är en upplevelse, utan en förvandlande kraft till frälsning, skriver Fredrik Säfsten.

Den verkliga väckelsen kommer inte med stora scener eller känsloladdade kampanjer. Den kommer i det stilla, i bönens rum, i hjärtat som darrar inför Guds ord, skriver Fredrik Säfsten.
Publicerad

Vi lever i en tid där andlig längtan är både påtaglig och förvirrad. Människor söker Gud – men ofta via genvägar. Det finns en djup och verklig törst efter det övernaturliga, efter mening, efter att få se Guds närvaro mitt i vardagen. Men alltför ofta har denna längtan kidnappats av en andlig kultur som förväxlar kraft med sanning, känsla med omvändelse och upplevelse med helighet.

