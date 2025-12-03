Vår tids karismatiska längtan riskerar leda fel

Den verkliga väckelsen kommer inte med stora scener eller känsloladdade kampanjer. Den kommer i det stilla, i bönens rum, i hjärtat som darrar inför Guds ord, skriver Fredrik Säfsten. Jametlene Reskp & privat foto

Vi lever i en tid där andlig längtan är både påtaglig och förvirrad. Människor söker Gud – men ofta via genvägar. Det finns en djup och verklig törst efter det övernaturliga, efter mening, efter att få se Guds närvaro mitt i vardagen. Men alltför ofta har denna längtan kidnappats av en andlig kultur som förväxlar kraft med sanning, känsla med omvändelse och upplevelse med helighet.