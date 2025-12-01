Muslimska elever drabbas när sekulär normativitet sammanfaller med islamofobi

Skolor tvingas hantera en allt mer utbredd misstänksamhet mot muslimer i samhället när denna sipprar in i skolans sociala gemenskap, skriver Christopher Ali Thorén. Curated Lifestyle & Gunnar Jönsson

Frågan om islamofobi och religionens plats i svensk skola tycks engagera människor med en rad olika perspektiv. Efter min artikel i Göteborgs-Posten, ”Göteborg måste börja ta islamofobin i skolan på allvar”, har jag fått en hel del reaktioner. I samma tidning fick jag till svar att jag ursäktar kvinnoförtryck och öppnar upp för religiöst influerad lagstiftning, något jag självklart aldrig har förespråkat. Det jag talade om var önskemål som framfördes av några av de muslimska elever jag intervjuade för min studie ”Muslimer, skolan och förorten”, som utan problem kan tillmötesgås inom befintlig svensk lagstiftning och läroplan.