Debatt | Troende i skolans värld
Muslimska elever drabbas när sekulär normativitet sammanfaller med islamofobi
Muslimer anklagas ofta för att kräva en gräddfil i det svenska samhället. Jag menar dock att det är en önskan om samma rättigheter, inte särlagstiftning, skriver Christopher Ali Thorén.
Skolor tvingas hantera en allt mer utbredd misstänksamhet mot muslimer i samhället när denna sipprar in i skolans sociala gemenskap, skriver Christopher Ali Thorén.
Frågan om islamofobi och religionens plats i svensk skola tycks engagera människor med en rad olika perspektiv. Efter min artikel i Göteborgs-Posten, ”Göteborg måste börja ta islamofobin i skolan på allvar”, har jag fått en hel del reaktioner. I samma tidning fick jag till svar att jag ursäktar kvinnoförtryck och öppnar upp för religiöst influerad lagstiftning, något jag självklart aldrig har förespråkat. Det jag talade om var önskemål som framfördes av några av de muslimska elever jag intervjuade för min studie ”Muslimer, skolan och förorten”, som utan problem kan tillmötesgås inom befintlig svensk lagstiftning och läroplan.