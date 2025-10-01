"Våga låt barnen utforska världen på egen hand"

Fakta: Dagens föräldrar Podd från tidningen Dagen med fokus på föräldraskap.

Johan Cedersjö är säker på att det finns fler föräldrar än honom själv som är på tårna för att lösa problem åt sina barn, nästan redan innan de hunnit försöka själva. Det finns risker med att föräldrar ska lösa konflikter som barnen har med andra barn; då lär de sig inte problem -och konfliktlösning på samma sätt, som de har stor nytta av genom livet.

Dessa insikter fick honom att skapa ett helt avsnitt om överbeskyddande föräldraskap i podden Dystopia som sänds i Sveriges radio P3, där han är en av programledarna.



I Dagens föräldrar berättar han om överbeskyddande föräldraskap.