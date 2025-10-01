Livsstil
”Vi skapar sköra barn genom att överbeskydda dem”
Dagens ängsliga och övervakande föräldrar riskerar att förstöra för nästa generation menar journalisten Johan Cedersjö, från podden Dystopia
"Den fria leken har minskat, vilket inte är till godo för barnets utveckling" säger Johan Cedersjö.
Janerik Henriksson/TT
På bara fyra generationer har det fysiska område som ett barn får röra sig på krympt enormt. Dessutom har den moderna tekniken gjort att föräldrar kan se var barnet befinner sig, även utanför hemmet. Förödande, menar Johan Cedersjö, som gästat podden Dagens föräldrar.