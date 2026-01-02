Tre gudfruktiga äldre män lärde mig vad som är allra viktigast

Det som är så speciellt med dessa tre farbröder är framför allt inte historierna om allt de varit med om, det som tog mig så djupt är hur de har stått kvar nära Jesus under ett helt långt liv, skriver Martin Ivarsson. Zahra Amiri

För en tid sedan bestämde jag och en god vän oss för att ta med några äldre fina farbröder i vår församling på en liten utflykt. Det var tre herrar, 88, 90 och 91 år gamla. Alla tre har arbetat till sjöss, så vi tyckte att det var väldigt lämpligt att köpa med lunch och ta dem med till min arbetsplats – en rätt nybyggd modern trålare.