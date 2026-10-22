Debatt | Slöjförbud
KD:s förslag är en rimlig hållning givet en kristen människosyn som menar att vi har ett unikt, lika och okränkbart värde, skriver Hans Eklind (KD). Dagens ledarskribent Erik Helmerson svarar direkt.
Vårt samhälle och mänskliga möten bygger på att vi kan se varandra i ögonen, skriver Hans Eklind.
Kristdemokraterna
För snart ett år sedan stod Erik Helmerson och undertecknad i Aktuellt och debatterade förbud av burka och niqab. Vi hade en bra debatt. När nu SD svängt kring sitt förbud av slöja (hijab) så menar Helmerson att även KD bör ompröva sitt ställningstagande. Han bortser då ifrån att han blandar ”äpplen med päron”.