Debatt | islam
Muslimer ska vara en del av Sveriges ”vi”
Att vidga Sveriges ”vi” innebär inte att överge vare sig vår kristna tro eller de rättigheter demokratin vilar på, skriver Emil Mattsson i en slutreplik.
Sverigedemokraternas förslag att förbjuda hijab på allmän plats sänder en signal att muslimsk tro tolereras så länge den inte syns, skriver Emil Mattsson i en slutreplik.
Noah Holm, Erika Persson
Tack Petter Brolin och Kashif Virk för att ni tog er tid att svara på min debattartikel. Frågan om hur vi ser på muslimer och islam i relation till kristen tro är viktig att ta på allvar. Samtal om rättigheter och tro behöver flera röster för att skapa ett gott och öppet samtal, och jag är glad över att frågan har skapat ett stort engagemang.