Debatt | valet i israel
Solidaritet med Israel borde vara självklart
Kritik mot politiska företrädare och partier är en sak, att relativisera hoten från de krafter som ifrågasätter Israels existens är en helt annan, skriver Lars Adaktusson.
Solidaritet med en liten utsatt nation och kämpande demokrati borde vara självklar och ligger i omvärldens eget intresse, skriver Lars Adaktusson. På bilden: Israelmanifesttationen på Norrmalmstorg i Stockholm.
Dagen extern, Amanda Lindgren
I Israel fylls tidningssidor och nyhetsprogram just nu med rubriker om ödesval och det viktigaste valet i landets historia. Det som åsyftas är det israeliska parlamentsvalet som hålls nästa vecka och som ger israelerna möjlighet att rösta för första gången sedan Hamas massaker den 7 oktober 2023. Ett dussintal partigrupper bedöms ha möjlighet att passera spärrgränsen och vara med i fördelningen av parlamentets 120 mandat.