Återvänd till El Dorado i uppföljare som är precis lagom nyskapande

Quest for El Dorado – The Golden Temples Betyg: 4,5 av 5

4,5 av 5 Ålder: 10 år

10 år Antal spelare: 2–4

2–4 Speltid: 60 minuter

60 minuter Förlag: Lautapelit/Brädspel.se

Lautapelit/Brädspel.se Genre: Strategispel

Strategispel Regelvideo

I Quest for El Dorado ledde du en jakt på den mytomspunna staden El Dorado, i kamp med upp till tre andra expeditionsledare. I uppföljaren Quest for Eldorado: The Golden Temples har ni kommit fram, och nu gäller det att snabbast hitta juvelerna som öppnar dörren till skattkammaren och återvända hem för att ta emot ära och berömmelse.

Precis som i originalet består din expedition av en kortlek, där varje kort representerar en expeditionsdeltagare eller utrustning som kan hjälpa dig närmare målet. Varje gång det är din tur kan du använda dina kort till att flytta dig framåt eller skaffa nya, bättre expeditionsmedlemmar eller utrustning från marknaden. Balansen mellan att röra sig framåt med det man har eller förbättra sin lek är spelets kärna. Kan du utifrån korten på hand göra rätt avvägning, har du god chans att ta hem segern.

The Golden Temples är vad som kallas ett lekbyggarspel, en genre som startades av Dominion för snart 20 år sedan och nu finns i väldigt många versioner. Här kombineras lekbyggandet med ett spelbräde som går att sätta ihop på många olika sätt, vilket gör att ingen omgång är den andra lik. De tre juvelerna och skattkammaren är utspridda på olika delar av brädet, så du och dina motspelare kommer rusa fram och tillbaka och förmodligen blockera varandra.

The Golden Temples är lite svårare att sätta sig in i än föregångaren Quest for El Dorado, men är en lika rolig spelupplevelse. Och för den som äger båda spelen är det möjligt att växla kort och brickor till spelbrädet, vilket gör att spelet aldrig kommer att bli tjatigt.