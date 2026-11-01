Biskop Dalevi är rolig, men ger inga svar

Hur kan du tro på Gud? Författare: Sören Dalevi

Förlag: Speja (120 sidor)

Genre: Teologi

Hur kan du tro på Gud? Det är den centrala frågan i boken med samma namn av Sören Dalevi, biskop i Karlstad stift. På 120 luftiga sidor tar han läsaren mellan diskussioner om allt ifrån grundläggande kristen tro till huruvida Bibeln tillåter homosexualitet och Harry Potter. Högt och lågt alltså!

Jag blir positivt överraskad och skrattar faktiskt till flera gånger under läsningen. När jag föreställer mig en bok med frågor och svar om livet som kristen tänker jag mig allvar och djupa reflektioner, men det är inte alls vad jag möts av här. Dalevi är ärlig, öppen och framför allt rolig. De handskrivna anteckningarna bredvid texten får boken att kännas mer som ett samtal än en lektion. Och konstigt nog fungerar det när biskopen ritar hjärtan i marginalerna eller skriver in spoiler-varningar. Han har smart nog färgmarkerat bibelord och viktiga meningar vilket framhäver dem på ett effektivt sätt. Ett fräscht grepp!

Men den som plockar upp en bok om hur man kan tro på Gud vill väl ändå få ett svar?

Däremot saknar jag djup. Det här är trevlig läsning och Dalevi gör några bra poänger (hur många äter inte räkor trots att de menar sig följa Bibeln på alla punkter). Men den som plockar upp en bok om hur man kan tro på Gud vill väl ändå få ett svar? Resonemanget om lidandets problem är underutvecklat, och även om vissa kapitel stannar kvar hos mig ger de flesta en ganska ytlig förståelse för frågor som egentligen förtjänar en djupare diskussion. Lättläst och bra för den som vill närma sig tron utan förkunskaper, fast fick jag svar på titelfrågan? Inte riktigt.