Kultur | Musik

Låtskrivaren Jonas Myrin en av vinnarna på Dove Award-galan   

Ende svensk som tilldelats den amerikanska utmärkelsen

Svenske låtskrivaren Jonas Myrin tillsammans med artisten Tasha Cobbs Leonard och hennes man, producent Kenny Leonard, på Grammygalan 2026.
Urban Thoms Reporter
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Örebrobördige Jonas Myrin är i en klass för sig bland svenska låtskrivare. På helgens årliga Dove Awardgala i Nashville fick han ta emot en Dove Award för en sång han skrivit tillsammans med Tasha Cobbs Leonard och John Legend.

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